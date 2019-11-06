"Toni Maccheroni", DüsseldorfJetzt kostenlos streamen
Folge vom 06.11.2019: "Toni Maccheroni", Düsseldorf
Folge vom 06.11.2019
Tag eins für "Mein Lokal, Dein Lokal" in Düsseldorf. In NRWs Landeshauptstadt macht der 50-jährige Antonio Impagnatiello mit seinem Restaurant "Toni Maccheroni" den Anfang. Im Stadtteil Flingern will der verrückte Vollblut-Italiener seine vier Mitstreiter mit seiner anspruchsvollen internationalen Küche von sich und seinem Lokal überzeugen. Ob das dem spaßigen Entertainer gelingt, wird sich zeigen. Rechte: kabel eins
