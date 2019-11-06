"Schumacher im Tönnchen", DüsseldorfJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Schumacher im Tönnchen", Düsseldorf
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Am zweiten Tag der Wochenserie "Mein Lokal, Dein Lokal" in Düsseldorf geht es ins "Schumacher im Tönnchen" von Achim Bannwarth. Seit der 47-jährige gelernte Koch das urige Lokal vor eineinhalb Jahren übernommen hat, veranstaltet er hier eine One-Man-Show hinter dem Herd. Wird es ihm gelingen, die anderen Gastro-Experten mit seinen gutbürgerlichen Speisen zufriedenzustellen oder klaffen hier Anspruch und Wirklichkeit zu weit auseinander? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins