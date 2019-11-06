"Sascha Rotisserie", DüsseldorfJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Sascha Rotisserie", Düsseldorf
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Am Tag drei der Wochenserie "Mein Lokal, Dein Lokal" geht es ins Herz Düsseldorfs, die Stadtmitte. Auf der Gerresheimer Straße verwöhnt Paula Weigel gemeinsam mit ihrem Bruder und Koch Sascha die Gäste im "Sascha Rotisserie" mit frankophiler Crossover-Küche. Die 25-jährige Paula ist Geschäftsführerin und modelt auch noch für große Agenturen. Ob sie neben dem optischen auch ein kulinarisches Highlight setzen kann, wird sich zeigen ... Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins