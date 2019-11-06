Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Sascha Rotisserie", Düsseldorf

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Sascha Rotisserie", Düsseldorf

"Sascha Rotisserie", DüsseldorfJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Sascha Rotisserie", Düsseldorf

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Am Tag drei der Wochenserie "Mein Lokal, Dein Lokal" geht es ins Herz Düsseldorfs, die Stadtmitte. Auf der Gerresheimer Straße verwöhnt Paula Weigel gemeinsam mit ihrem Bruder und Koch Sascha die Gäste im "Sascha Rotisserie" mit frankophiler Crossover-Küche. Die 25-jährige Paula ist Geschäftsführerin und modelt auch noch für große Agenturen. Ob sie neben dem optischen auch ein kulinarisches Highlight setzen kann, wird sich zeigen ... Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen