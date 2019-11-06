Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Ristorante Italia", Aachen

Folge vom 06.11.2019
"Ristorante Italia", Aachen

Folge vom 06.11.2019: "Ristorante Italia", Aachen

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

In dieser Woche beginnt "Mein Lokal, Dein Lokal" mit italienischen Genüssen. Im "Ristorante Italia" regiert die Kochqueen Eleonora Papagallo (28) und verzaubert ihre Gäste nicht nur mit ihrer Kochkunst, sondern auch mit ihrem italienischen Charme. Mal sehen, ob Elli einen gelungenen Auftakt hinlegt und die Aachener Gastronomen ihre italienische Küche genauso lieben wie sie. Rechte: kabel eins

