Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Ristorante Italia", Aachen
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
In dieser Woche beginnt "Mein Lokal, Dein Lokal" mit italienischen Genüssen. Im "Ristorante Italia" regiert die Kochqueen Eleonora Papagallo (28) und verzaubert ihre Gäste nicht nur mit ihrer Kochkunst, sondern auch mit ihrem italienischen Charme. Mal sehen, ob Elli einen gelungenen Auftakt hinlegt und die Aachener Gastronomen ihre italienische Küche genauso lieben wie sie. Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins