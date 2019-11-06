Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Ferbers", Aachen
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Das "Ferbers" im Ferberpark in Aachen beeindruckt nicht nur durch seinen imposanten Bau, sondern auch durch seine rothaarige Servicekraft. Indra Funken (25) überragt mit stolzen 1,87 Meter Körpergröße einen Großteil ihrer Gäste. Am dritten Tag bei "Mein Lokal, Dein Lokal" in Aachen geht es modern und schick zu. In einer chilligen Lounge-Atmosphäre lassen sich die vier Gastronomen Köstlichkeiten aus der verglasten Küche schmecken. Kann Indra die Konkurrenz für sich gewinnen? Rechte: kabel eins
