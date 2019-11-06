Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "O'Português", Aachen
Folge vom 06.11.2019
Das "O'Português" versprüht an Tag vier bei "Mein Lokal, Dein Lokal" keinen Hauch von Portugal. Nein, es bestürmt seine Gäste mit einem ganzen Schwall portugiesischer Power. Chef Paulo Balzer Raposo (43) ist nicht nur ein Könner am Herd, sondern auch ein wahrer Entertainer am Tisch. Mit portugiesischen Speisen versucht er, die Aachener Gastronomenrunde von sich zu überzeugen. Aber wie gehen seine Konkurrenten mit Paulos Temperament um? Rechte: kabel eins
