Mein Lokal, Dein Lokal

"Brauhaus Schönbuch", Stuttgart

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Brauhaus Schönbuch", Stuttgart

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Mit seinem Brauhaus "Schönbuch" setzt Geschäftsleiter Nunzio Chiumenti (49) auf gutbürgerliche Küche in moderner Atmosphäre. Neben der umfangreichen Speisekarte, die sowohl Leckeres aus der Region als auch saisonale Spezialitäten bietet, sticht das Lokal vor allem durch seine große Bierauswahl hervor. Kann Nunzio die Konkurrenz mit einer der 16 Sorten begeistern? Rechte: kabel eins

