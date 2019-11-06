"Brauhaus Schönbuch", StuttgartJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Brauhaus Schönbuch", Stuttgart
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Mit seinem Brauhaus "Schönbuch" setzt Geschäftsleiter Nunzio Chiumenti (49) auf gutbürgerliche Küche in moderner Atmosphäre. Neben der umfangreichen Speisekarte, die sowohl Leckeres aus der Region als auch saisonale Spezialitäten bietet, sticht das Lokal vor allem durch seine große Bierauswahl hervor. Kann Nunzio die Konkurrenz mit einer der 16 Sorten begeistern? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
12
