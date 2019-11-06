Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Pegasos", Oberhausen
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Gastgeber des dritten Tages der Wochenserie "Mein Lokal, Dein Lokal" ist das "Pegasos" von Georgios Drakos in Oberhausen. Der 36-jährige Vollblutgastronom und sein Familienbetrieb sind für ihre lockere Atmosphäre und den liebevollen Umgang mit den Gästen bekannt. Zieht die sympathisch legere Art auch bei der Konkurrenz, oder lassen sich die vier Gastronomen davon nicht beeinflussen? Rechte: kabel eins
