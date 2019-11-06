Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Scholz am Park", Stuttgart

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Scholz am Park", Stuttgart

"Scholz am Park", StuttgartJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Scholz am Park", Stuttgart

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Das Finale von "Mein Lokal, Dein Lokal - Wo schmeckt's am besten?" findet im "Scholz am Park" in Stuttgart statt. Das Rotisserie-Konzept im Pariser Bahnhofstyle beinhaltet eine Showküche im Speisesaal, einen Lavagrill und wechselnde Kunstausstellungen. Wird Betriebsleiter Christian Watzek (32) mit seinen regionalen Zutaten und dem stylischen Ambiente seine vier Konkurrenten begeistern? Und wer darf den begehrten Pokal und die Siegprämie von 3.000 Euro mit nach Hause nehmen? Rechte: kabel eins

