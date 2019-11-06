Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Die neue (Ess) Klasse", Dortmund

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Die neue (Ess) Klasse", Dortmund

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

In dem kleinen, aber feinen Lokal "Die neue (Ess)Klasse" mit 30 Sitzplätzen führt Lukas Tarabczynski (32) das Regiment. Mal sehen, ob Lukas einen gelungenen Auftakt hinlegt und die Dortmunder Gastronomen seinen gemütlichen Laden genauso lieben wie er. Rechte: kabel eins

