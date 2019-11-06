Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"David's", Dortmund

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"David's", Dortmund

"David's", DortmundJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "David's", Dortmund

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Das "David's" von Gastgeber Sezer Türksoy (31) präsentiert sich in klassischem, aber dennoch modern urbanem Design. Damit bietet es das perfekte Ambiente für jede Tageszeit und auch die Speisekarte ist gewappnet: Ob Nudeln, Steak, hausgebackener Kuchen oder hausgemixte Cocktails - Sezer will seine Konkurrenz mit allen Waffen schlagen. Aber ob auch die kritischen Gastronomen seinem Konzept erliegen? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen