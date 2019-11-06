Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Zum Alten Markt", Dortmund
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Das Restaurant "Zum Alten Markt" ist ein rustikales Brauhaus mit langer Tradition. Hier möchte Frank Jülich (57) seine Kollegen heute mit dem Besten aus der modernen, westfälischen Küche verwöhnen. In dem urigen Lokal werden die Mitstreiter in die Geheimnisse des original Dortmunder Thierbiers eingeweiht. Kann Frank die Konkurrenz für sich gewinnen? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins