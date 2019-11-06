Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Kikillus", Dortmund

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Kikillus", Dortmund

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Kikillus", Dortmund

44 Min.
Ab 12

Das große Finale von "Mein Lokal, Dein Lokal - Wo schmeckt's am besten?" findet heute im "Kikillus" in Dortmund statt. Chefkoch und Inhaber David Kikillus (31) lässt hier Molekularküche und Avantgardekunst aufs Feinste miteinander verschmelzen. Mit seltenen Zutaten und Aromen sowie stylischem Ambiente will er die vier Profis verzaubern. Wer darf den begehrten Pokal und die Siegprämie von 3.000 Euro mit nach Hause nehmen? Rechte: kabel eins

