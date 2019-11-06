Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Essers", Köln
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Das Restaurant "Essers" in Köln hat seinen Namen von Inhaber Thomas Esser (34). Der junge Koch bietet seinen Gästen besondere Gerichte an: Bei ihm gibt es keine Kohlenhydrate auf dem Teller. Die ausgewogene Ernährung steht hier im Fokus und wird vermutlich gerade den figurbewussten Frauen gefallen. Am zweiten Tag der "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche will Thomas zeigen, dass es auch ohne Nudeln und Co. schmecken kann. Ob auch die kritischen Gastronomen der Low-Carb-Küche erliegen? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins