Mein Lokal, Dein Lokal

"Gasthaus zur Eule", Köln

Kabel Eins Folge vom 06.11.2019
"Gasthaus zur Eule", Köln

"Gasthaus zur Eule", KölnJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Gasthaus zur Eule", Köln

44 Min. Folge vom 06.11.2019 Ab 12

Das "Gasthaus zur Eule" in Köln beeindruckt nicht nur durch seine gut bürgerliche Küche, sondern auch durch seinen lebensfrohen Gastgeber. Sascha Denz (44) trägt in der Küche immer ein buntes Kopftuch, während er am Herd zaubert. Am dritten Tag beim "Mein Lokal, Dein Lokal"-Battle geht es mit viel Elan und Liebe zu. In rustikaler Atmosphäre lassen sich die vier Gastronomen rheinische Köstlichkeiten schmecken. Kann Sascha die Konkurrenz für sich gewinnen? Rechte: kabel eins

