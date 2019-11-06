Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Hdmona", Köln

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Hdmona", Köln

Das "Hdmona" an Tag vier bei "Mein Lokal, Dein Lokal" bringt den Kölnern die eritreische Kochkunst näher. Die junge Gastgeberin Sara Debesay (22) ist nicht nur eine Augenweide, sondern auch das Herzstück des Familienbetriebs. Mit den typischen Spezialitäten zu Injera-Fladen aus Sauerteig versucht sie, die Gastronomen-Runde von sich und dem "Hdmona" zu überzeugen. Aber ob es den anderen auch schmeckt? Rechte: kabel eins

