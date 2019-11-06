"Schweizer Bootschaft", DortmundJetzt kostenlos streamen
Folge vom 06.11.2019: "Schweizer Bootschaft", Dortmund
45 Min. Ab 6
Am vierten Tag des Gastro-Gipfels im Ruhrgebiet öffnet die "Schweizer Bootschaft" ihre Pforten zur Kombüse. Steuermann Lothar Preukschat ist Geschäftsführer, Inhaber und Koch in Personalunion. Das Dortmunder Restaurant ist für seine Kombination aus Schweizer Speisen und schicker Schiffsdekoration bekannt. Geht der 67-jährige leidenschaftliche Segler und Kanufahrer mit seinem Konzept baden oder umschifft er elegant die Kritik der Konkurrenz? Rechte: kabel eins
