Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Poisson", Köln
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Das große Finale von "Mein Lokal, Dein Lokal" in Köln findet heute im "Poisson" statt. Das Lokal bietet den Gästen feinste Fisch- und Meeresfrüchtespezialitäten. Inhaber Ralf Marhencke (48) kennt nicht nur die meisten seiner Gäste persönlich, er ist auch der Chef in der Küche. Mit einem Mix an ausgefallenen Kreationen mit frischen Zutaten und exzellenten Weinen will der erfahrene Koch die anderen vier Gastronomen für sich gewinnen. Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins