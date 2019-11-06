Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: Heute: "b3", München
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Das "b3", die Bar dreier Freunde, besticht nicht nur durch seinen eindrucksvollen Style, sondern auch seine herzlichen Gastgeber. Allen voran Seppi Blochel (36), ein echtes Münchner Kindl. Der Burgerladen im Herzen Münchens lockt die Kundschaft mit neuen Burgerkreationen und einem einzigartigen Look aus einer Mischung von asiatischen und amerikanischen Designs. Ob die Location und die Burger überzeugen, zeigt Folge drei von "Mein Lokal, Dein Lokal" in München. Rechte: kabel eins
