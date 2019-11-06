Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

Heute: "b3", München

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
Heute: "b3", München

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: Heute: "b3", München

44 Min.
Ab 6

Das "b3", die Bar dreier Freunde, besticht nicht nur durch seinen eindrucksvollen Style, sondern auch seine herzlichen Gastgeber. Allen voran Seppi Blochel (36), ein echtes Münchner Kindl. Der Burgerladen im Herzen Münchens lockt die Kundschaft mit neuen Burgerkreationen und einem einzigartigen Look aus einer Mischung von asiatischen und amerikanischen Designs. Ob die Location und die Burger überzeugen, zeigt Folge drei von "Mein Lokal, Dein Lokal" in München. Rechte: kabel eins

