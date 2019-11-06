Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Café L'amar", München

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Café L'amar", München

"Café L'amar", MünchenJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Café L'amar", München

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Seit Juni 2014 hört im "L'amar" alles auf das Kommando von Federica Pulisci (26). Die quirlige Italienerin versucht mit herzerwärmenden Charme und tollen mediterranen Gerichten mit indischem Einschlag den Gaumen ihrer Gäste zu verzaubern. In der vierten Folge von "Mein Lokal, Dein Lokal" in München gibt Federica alles, um am Ende den Pokal in den Händen zu halten. Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen