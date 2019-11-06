Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Inszenario", München

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Inszenario", München

"Inszenario", MünchenJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Inszenario", München

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Das große Finale von "Mein Lokal, Dein Lokal" in München findet heute im Inszenario statt. Im Restaurant von Markus Camera (37) wird Essen nicht einfach gekocht, es wird inszeniert. Markus setzt in seinem Konzept ganz auf das Zusammenspiel von heißen und kalten Elementen. Ob das auch bei seinen vier Konkurrenten ankommt oder ob von dem ganzen Zauber nicht viel halten, gibt es in der letzten Folge der Münchner Woche zu sehen. Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen