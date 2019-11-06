Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019

Heute: "Liman", Hamburg. Mit seinem Fischrestaurant "Liman" setzt Inhaber Gürcan Aksoy (46) auf einfache mediterrane Küche in puristischer Atmosphäre. Mitten im Szenestadtteil Winterhude bietet er seinen Gästen eine kleine Auswahl an exquisiten Fischgerichten, allesamt zubereitet auf dem Hochleistungsgrill - Gürcans größter Stolz. Wie die anderen vier Gastronomen das Konzept bewerten, gibt's heute in einer neuen Folge von "Mein Lokal, Dein Lokal" zu sehen. Rechte: kabel eins

