Mein Lokal, Dein Lokal

"Zur Laterne", Duisburg

Kabel Eins
Folge vom 01.12.2014
"Zur Laterne", Duisburg

"Zur Laterne", DuisburgJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 01.12.2014: "Zur Laterne", Duisburg

44 Min.
Ab 6

Den heutigen Wochenauftakt in der Ruhrpott-Stadt Duisburg bestreitet der Gastgeber Dimitrios Kampas (45) und sein Restaurant "Zur Laterne". Als Küchenchef steht er höchstpersönlich am Herd und versucht seine Kollegen von seinem gutbürgerlichen Gastrokonzept zu überzeugen. Ob seine Kreationen dem Traditionshaus in der Innenstadt gerecht werden?

