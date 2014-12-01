Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 01.12.2014: "Zur Laterne", Duisburg
44 Min.Folge vom 01.12.2014Ab 6
Den heutigen Wochenauftakt in der Ruhrpott-Stadt Duisburg bestreitet der Gastgeber Dimitrios Kampas (45) und sein Restaurant "Zur Laterne". Als Küchenchef steht er höchstpersönlich am Herd und versucht seine Kollegen von seinem gutbürgerlichen Gastrokonzept zu überzeugen. Ob seine Kreationen dem Traditionshaus in der Innenstadt gerecht werden?
