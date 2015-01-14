Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

Kabel EinsFolge vom 14.01.2015
Folge vom 14.01.2015: "Masel Topf", Berlin

44 Min.Folge vom 14.01.2015Ab 6

Am heutigen Mittwoch zieht Konstantin Pinskij (27) als jüngster der Berliner Runde in die Schlacht. In seinem jüdischen Restaurant "Masel Topf" bietet er bodenständige Gerichte "wie von Oma" mit modernen internationalen Einflüssen an. Heute wird das Lokal von unseren Gastronomen auf die Probe gestellt. Kann Konstantin die hohen Erwartungen seiner Konkurrenten erfüllen?

