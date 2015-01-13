Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 13.01.2015: "Osseria", Berlin
44 Min.Folge vom 13.01.2015Ab 6
Der zweite Tag bei "Mein Lokal, Dein Lokal" in Berlin steht ganz im Zeichen der DDR. Die "Osseria" der Gastgeberin Andrea Ansmann (46) bietet den Gästen nicht nur die Speisen aus der damaligen Zeit. In jeder Ecke finden sich auch alte Schmuckstücke von Radio-Geräten bis Gurken im Einmachglas aus der ehemaligen DDR. Doch wird Andrea ihre Konkurrenten auch kulinarisch überzeugen können?
