Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Brasil Live", Duisburg

Kabel EinsFolge vom 03.12.2014
"Brasil Live", Duisburg

"Brasil Live", DuisburgJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 03.12.2014: "Brasil Live", Duisburg

44 Min.Folge vom 03.12.2014Ab 6

Am heutigen Mittwoch zieht José Carlos Barreiras da Ponte (42) als Paradiesvogel der Duisburger Runde in die Schlacht. In seinem Rodizio-Restaurant "Brasil Live" tanzen sogar hübsche leicht bekleidete Brasilianerinnen. Heute wird das Lokal von unseren Gastronomen auf die Probe gestellt. Kann Carlos die hohen Erwartungen erfüllen?

Alle verfügbaren Folgen