Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 17.12.2014: "Circus Maximus", Koblenz
44 Min.Folge vom 17.12.2014Ab 6
In der Wochenmitte lädt Allroundtalent Ralf Prestenbach (42) in seinen "Circus Maximus" in Koblenz ein. Gemäß dem Motto "Brot und Spiele" ist sein Restaurant im American Diner Stil berühmt für seine Burger. Im Keller befindet sich zusätzlich noch ein Veranstaltungsraum für Konzerte und Partys. Kann Ralf die hohen Erwartungen erfüllen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins