Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 15.01.2015: "Restaurante Serrano", Berlin
Folge vom 15.01.2015
Heute zeigt der gestandene Koch Enrique Serván (44) den Berlinern, was moderne peruanische Küche bedeutet. In seinem "Restaurante Serrano" zaubern Enrique und sein Team Kunstwerke auf die Teller. Doch können die ausgefallenen Gerichte die Kollegen auch geschmacklich überzeugen?
Genre:Kochen, Reality
