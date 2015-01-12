Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"La Raclette", Berlin

Kabel EinsFolge vom 12.01.2015
"La Raclette", Berlin

"La Raclette", BerlinJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 12.01.2015: "La Raclette", Berlin

44 Min.Folge vom 12.01.2015Ab 6

Den Wochenauftakt in Berlin bestreitet niemand geringeres als Peer Kusmagk (39) mit seinem Restaurant "La Raclette". Der gelernte Schauspieler betreibt seit nunmehr zehn Jahren das kleine französische Lokal in Kreuzberg. Ob seine Käse-Kreationen am Tisch die Mitstreiter überzeugen, sehen Sie in einer neuen Folge von "Mein Lokal, Dein Lokal".

Alle verfügbaren Folgen