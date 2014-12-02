Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 02.12.2014: "Renzis", Duisburg
45 Min.Folge vom 02.12.2014Ab 6
Der zweite Tag in Duisburg steht ganz im Zeichen des Bauernhofs. Das Restaurant "Renzis" des Gastgebers Tobias Bähner (37) liegt außerhalb der Stadt und bietet seinen Gästen sogar einen Streichelzoo. Doch wird er seine Konkurrenten auch kulinarisch überzeugen können? Das sehen Sie in der zweiten Runde bei "Mein Lokal, Dein Lokal".
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
