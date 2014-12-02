Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 02.12.2014
45 Min.
Ab 6

Der zweite Tag in Duisburg steht ganz im Zeichen des Bauernhofs. Das Restaurant "Renzis" des Gastgebers Tobias Bähner (37) liegt außerhalb der Stadt und bietet seinen Gästen sogar einen Streichelzoo. Doch wird er seine Konkurrenten auch kulinarisch überzeugen können? Das sehen Sie in der zweiten Runde bei "Mein Lokal, Dein Lokal".

