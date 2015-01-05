Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 05.01.2015
Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 05.01.2015: "Rox Diner", Hannover

44 Min.Folge vom 05.01.2015Ab 6

Den Wochenauftakt in Niedersachsens Landeshauptstadt bestreitet der Gastgeber Carsten Brockmann (41) mit seinem Restaurant "Rox Diner". Als Fan des "American Way of Life" und des Rock'n'Roll will er seine Mitstreiter davon überzeugen, dass seine Burger, Wings und Fries die besten der Stadt sind. Wird der Plan aufgehen und er mit seinem stilechten Diner überzeugen? Bildrechte: Kabel Eins.

