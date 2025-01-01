Branzino en papilotte mit FrühlingsgemüseJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 10: Branzino en papilotte mit Frühlingsgemüse
Ich bin ein großer Fan von einfachen Gerichten mit viel Effekt. Fisch en papilotte, also ein Filet in Papier verpackt, passt genau in dieses Schema. Gemüse, Fisch, etwas Olivenöl und Weißwein, würzen, verpacken, fertig. Ich serviere es gerne noch im Papier, schaut nett aus und bleibt auch für Nachzügler warm.
Mein wunderbarer Kochsalon
