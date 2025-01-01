Eierschwammerl-Omelett mit Thai-BasilikumJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 20: Eierschwammerl-Omelett mit Thai-Basilikum
Wenn der Stiegl Max aus Purbach in den Kochsalon kommt, wird es ungewöhnlich. Das war mir von Anfang an klar - Gespräche über Politik, Steuerreform und Herzinfarkt. Und dazu ein Omelett mit Currysauce. Hm, eigenwillig. Wenn man es dann probiert, fragt man sich, warum man es nicht immer so gegessen hat. Absolut empfehlenswert, das gilt auch für die Gespräche. Ein bisschen davon wurde dem Schnitt geopfert, aber es ist noch sehr viel da. Viel Spaß.
Mein wunderbarer Kochsalon
