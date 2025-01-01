Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein wunderbarer Kochsalon

Eierschwammerl-Omelett mit Thai-Basilikum

just cookingStaffel 1Folge 20
Eierschwammerl-Omelett mit Thai-Basilikum

Eierschwammerl-Omelett mit Thai-BasilikumJetzt kostenlos streamen

Mein wunderbarer Kochsalon

Folge 20: Eierschwammerl-Omelett mit Thai-Basilikum

6 Min.Ab 6

Wenn der Stiegl Max aus Purbach in den Kochsalon kommt, wird es ungewöhnlich. Das war mir von Anfang an klar - Gespräche über Politik, Steuerreform und Herzinfarkt. Und dazu ein Omelett mit Currysauce. Hm, eigenwillig. Wenn man es dann probiert, fragt man sich, warum man es nicht immer so gegessen hat. Absolut empfehlenswert, das gilt auch für die Gespräche. Ein bisschen davon wurde dem Schnitt geopfert, aber es ist noch sehr viel da. Viel Spaß.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mein wunderbarer Kochsalon
just cooking
Mein wunderbarer Kochsalon

Mein wunderbarer Kochsalon

Alle 1 Staffeln und Folgen