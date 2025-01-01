Zum Inhalt springenBarrierefrei
Olivenöl-Brot mit Rosmarin und Pinienkernen

just cookingStaffel 1Folge 4
Folge 4: Olivenöl-Brot mit Rosmarin und Pinienkernen

8 Min.

Der übermäßige Brotkonsum meiner Familie bringt mich zum Backen. Nachdem ich kein Germteigprofi bin und ich noch nicht die Zeit fand, eine Woche lang meinen Sauerteig zu streicheln, habe ich ein einfaches Rezept gesucht und gefunden. Das Olivenöl macht den Teig wunderbar geschmeidig und saftig, die Pinienkerne geben sachten Biss und Rosmarin ist ohnehin ein Suchtmittel für mich.

