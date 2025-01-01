Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein wunderbarer Kochsalon

Garnelen Saganaki

just cookingStaffel 1Folge 14
Garnelen Saganaki

Mein wunderbarer Kochsalon

Folge 14: Garnelen Saganaki

9 Min.Ab 6

Was hat Griechenland mit der Steiermark gemeinsam? Und Käse mit Krustentieren? Der gemeinsame Nenner findet sich in einer Person: Konstantin Filippou. Heute ist er zu Gast im Kochsalon und zeigt uns ein Stück Heimat: Garnelen Saganaki, geschmort in einer rustikalen Sauce aus Tomaten, Zwiebeln und Paprika. Am Ende kommt noch Schafskäse dazu, etwas seltsam, aber es funktioniert sensationell gut.

