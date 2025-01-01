Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 14: Garnelen Saganaki
9 Min.Ab 6
Was hat Griechenland mit der Steiermark gemeinsam? Und Käse mit Krustentieren? Der gemeinsame Nenner findet sich in einer Person: Konstantin Filippou. Heute ist er zu Gast im Kochsalon und zeigt uns ein Stück Heimat: Garnelen Saganaki, geschmort in einer rustikalen Sauce aus Tomaten, Zwiebeln und Paprika. Am Ende kommt noch Schafskäse dazu, etwas seltsam, aber es funktioniert sensationell gut.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm