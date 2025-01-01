Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 9: Selbstgemachte Pralinen
7 Min.
Meine Kinder möchten mich am Muttertag besonders verwöhnen, doch leider überschätzen sie oft ihre Fähigkeiten und sind frustriert, wenn das Soufflé als gatschiger Teigklumpen endet. Hier ist eine Idee für Kinder, die nicht nur ihrer Mutter Freude machen wird, sondern auch ihnen selbst. Weil sie garantiert gelingen und Spaß machen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Digifilm