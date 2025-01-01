Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 8: Rhabarberkuchen
6 Min.
Wenn ich ein Abendessen für Gäste koche,übersteigt meine Ambition oft das Taktgefühl, was übersetzt so viel bedeutet wie: Ich verbringe mehr Zeit in der Küche, als bei den Gästen. Der Kompromiss liegt in der Herausforderung, spannende Gerichte zu kochen, die perfekt vorzubereiten sind. Ein Paradebeispiel dafür ist dieser ¿Kuchen¿ aus Blätterteig mit einer molligen Creme und säuerlichen Früchten.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Digifilm