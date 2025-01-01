Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 17: Pasta Caprese
6 Min.Ab 6
Meine Kinder sind knapp 9 und 10 Jahre alt und ich träume davon, dass sie einmal das Abendessen übernehmen. Zurzeit spielt sich das Repertoire zwischen Schinken und Cornflakes ohne Milch ab. Und Pasta Caprese. Ein Riesenfortschritt, wenn die zwei Mozzarella und Tomaten schnipseln, während ich den Spaghettitopf anwerfe. Ein herrlich sommerliches Gericht, das mit wenig Aufwand Erfolg garantiert.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm