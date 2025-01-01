Kaiserschmarren mit MarillenrösterJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 15: Kaiserschmarren mit Marillenröster
7 Min.Ab 6
Beim Kaiserschmarren lassen sich die Emotionen schwer verbergen - mit oder ohne Rosinen, mit Sauerrahm oder Eischnee, zerrissen oder geschnitten. Fragen über Fragen. Ich hatte Jonas Posselt zu Gast in meiner Küche, Chefkoch im Haubenrestaurant im Casino Salzburg. Die Verwandtschaft seines Schmarrens zu Salzburger Nockerln lässt sich nicht leugnen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm