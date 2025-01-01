Buttermilch-Frischkäse mit eingelegten WeintraubenJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 5: Buttermilch-Frischkäse mit eingelegten Weintrauben
7 Min.Ab 6
Ich fand es schon immer spannend, selbst Käse zu machen. Meine Mutter produzierte mit Leidenschaft Glundner, es funktionierte ganz wunderbar, bis auf die Tatsache, dass das Öffnen des Kühlschranks eine olfaktorische Lebensgefahr darstellte. Wir machen heute die milde Variante - einen Frischkäse aus Buttermilch und dazu gepickelte Weintrauben.
Mein wunderbarer Kochsalon
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm