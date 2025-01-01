Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 103: Beef Tartare
9 Min.Ab 6
Wenn man alles richtig macht, ist Beef Tartare eine wahre Delikatesse. Lukas Olbrich vom Casino-Restaurant Wien geht mit uns auf Escoffiers Spuren und begleitet uns Schritt für Schritt zum perfekten Beef Tartare.
Mein wunderbarer Kochsalon
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Copyrights:© Digifilm