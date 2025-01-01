Das einfachste Käsesoufflé der WeltJetzt kostenlos streamen
Folge 105: Das einfachste Käsesoufflé der Welt
7 Min.Ab 6
Es gibt Dinge, an die wagt man sich einfach nicht heran. Bei mir sind das Bungee-Jumping, Hippiehosen, eine Blutegel-Kur und das Soufflé. Bis ich dieses extrem einfache Rezept ausprobiert habe, das jedes Mal gelingt und die ganze Familie begeistert. Käsesoufflé: Check. Mit dem Rest meiner persönlichen Watchlist lasse ich mir noch ein bisschen Zeit.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm