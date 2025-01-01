Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 107
Folge 107: Cremige Polenta mit Shiitake-Pilzen und Wachtelei

10 Min.Ab 6

Manchen fällt zu Polenta nicht mehr ein, als „Wenn es sein muss…“. Wer allerdings einmal von Vierhaubenkoch Silvio Nickol gecoacht wurde, wie Polenta so richtig cremig wird, dem kommen diese Häme nicht mehr über die Lippen. Dazu gab es sautierte Schwammerln, besonders schön in einem Rondell arrangiert. Wie das geht und vieles mehr seht ihr in meinem neuen Video.

