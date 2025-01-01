Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 108: Bourbon-Drinks
9 Min.Ab 6
Ich bin bekennende Weinliebhaberin und bei Drinks aus Unwissenheit sehr puristisch. Weil neugierig und lernwillig, habe ich mir einen echten Profi in den Kochsalon eingeladen: Roberto, Besitzer zweier renommierter Bars in Wien, zeigt mir, was man auf einfachstem Weg mit Whisky anfangen kann. Genauer gesagt Bourbon. Wir hatten es sehr lustig, was nicht am Whisky lag.
Mein wunderbarer Kochsalon
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Copyrights:© Digifilm