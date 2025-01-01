Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 109: Cacio e pepe
11 Min.Ab 6
Wenn der Vater mit dem Sohne… in meine Küche kommt, dann steht alles ein wenig Kopf. Denn wenn Lukas Mraz mit seinem Vater Markus Mraz in den Kochsalon kommt, dann ist das schon sehr speziell. Wie ihre Interpretation des italienischen Klassikers „Cacio e pepe“. Ein Kochsalon-Gastspiel mit hohem Unterhaltungswert.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm