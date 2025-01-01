Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein wunderbarer Kochsalon

Marillenmarmelade - Teil 2

just cookingStaffel 1Folge 110
Marillenmarmelade - Teil 2

Folge 110: Marillenmarmelade - Teil 2

9 Min.Ab 6

Marillenmarmelade ist bei uns zu Hause eine Weltanschauung. Mein Mann will sie mit einem Hauch von Rum und flüssig, ich habe sie gerne passiert, ohne Rum und nicht rinnend, meine Kinder haben gerne Stücke drin. Nachdem ich die einzige in der Familie bin, die einkocht, müssen die anderen nehmen, was sie bekommen. Diesmal bekomme ich ein Coaching: Stefan Schauer von Staud's steht mir zur Seite.

just cooking
