Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 114: Rojak-Salat
9 Min.Ab 6
Zu Gast im Kochsalon bringt uns Wini Brugger ein typisch malayisches Streetfood näher: Rojak, ein Salat, in dem lauter verschiedene Früchte und Gemüse mit scharfer Erdnusscreme durcheinander gewirbelt werden. Der Name ist Programm - "Rojak" ist Malai und bedeutet Durcheinander oder Verwirrung.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm