Mein wunderbarer Kochsalon

Im Bambuskorb gedämpfter Wolfsbarsch mit chinesischem Gemüse

just cookingStaffel 1Folge 117
Folge 117: Im Bambuskorb gedämpfter Wolfsbarsch mit chinesischem Gemüse

10 Min.Ab 6

Natürlich predigen wir gerne bei jedem Löffel Butter, den wir in die Sauce montieren, dass Fett Geschmacksträger ist und ohne überhaupt nichts geht. Stimmt aber nicht und Andreas Fuchs zeigt uns warum: Auch ein Leichtgewicht kann intensiv schmecken. Wir dämpfen einen Wolfsbarsch auf zwei Arten -im Bambuskorb und im Dampfgarer. Dazu knackfrisch gedämpftes Gemüse und eine umamistarke Sauce.

