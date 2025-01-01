Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein wunderbarer Kochsalon

Rustikales Weizenbrot

just cookingStaffel 1Folge 118
Rustikales Weizenbrot

Mein wunderbarer Kochsalon

Folge 118: Rustikales Weizenbrot

6 Min.Ab 6

Bei Thema Brot erwacht immer das Urweib in mir - mit blanken Händen werden Mehl, Wasser und Salz verknetet, zu einem Laib geformt, über der Glut des offenen Feuers gebacken und den Kindern und dem Mann vorgesetzt. Ok, jetzt geht es mit mir durch. Ich habe in Sachen Sauerteig noch ziemlichen Nachholbedarf, daher habe ich die Masterminds hinter der Brot-Bewegung ¿Kruste und Krume eingeladen.

just cooking
