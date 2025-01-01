Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 118: Rustikales Weizenbrot
6 Min.Ab 6
Bei Thema Brot erwacht immer das Urweib in mir - mit blanken Händen werden Mehl, Wasser und Salz verknetet, zu einem Laib geformt, über der Glut des offenen Feuers gebacken und den Kindern und dem Mann vorgesetzt. Ok, jetzt geht es mit mir durch. Ich habe in Sachen Sauerteig noch ziemlichen Nachholbedarf, daher habe ich die Masterminds hinter der Brot-Bewegung ¿Kruste und Krume eingeladen.
