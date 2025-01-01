Mein wunderbarer Kochsalon
Zugegeben, unter einem Krapfen stellt man sich etwas Anderes vor. Aber nur, weil er in unserem Hirn mit Marillenmarmelade gefüllt und zu Fasching gegessen wird. Dreihaubenkoch Andreas Döllerer zeigt uns Original Pinzgauer Blattlkrapfn nach einem Rezept seiner Großmutter. Aufgetuned mit einem Klacks Sauerrahm und Kaviar vom Grüll. So kann Heimat schmecken.
